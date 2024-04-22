В России появятся электронные студенческие билеты и зачетки

Пока в качестве эксперимента

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид.

Эксперимент стартует 25 апреля 2024 года и продлится до 31 декабря 2025 года, говорится в постановлении правительства. В нем примут участие студенты колледжей и вузов, а также ординаторы и аспиранты.

Пилотный проект будет проходить на добровольной основе. Электронные студенческие билеты и зачетные книжки можно будет использовать наравне с бумажными.

Цифровые студенческие документы появятся на портале "Госуслуг" и будут доступны в виде QR-кода.

"При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применяться автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг", - уточнили в Минцифры.

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