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Протестующие заблокировали трассу Ереван - Севан в Армении

12:53
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Люди выступают против делимитации границы

В Армении заблокирована трасса Ереван - Севан. Протестующие требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает Sputnik Армения

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На место приехали сотрудники полиции. Они попытались уговорить митингующих разойтись и освободить дорогу, Но ничего не вышло. Один из пикетчиков заявил, что они хотят напомнить, что ситуация в Тавушской области затрагивает каждого. 

В Тавушской области сейчас проходят такие же акции протеста. Напомним, 19 апреля представители МИД Армении и Азербайджана заявили, что договорились начать делимитацию границы с этого региона. Процедуру должны завершить до 1 июля. Часть граждан страны считает процесс неправильным и основанным на уступках со стороны Армении. 

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