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В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков

13:04
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Но не во всех регионах России

В 46 регионах России проблемы участников долевого строительства полностью решены.

Об этом во вторник, 23 апреля, заявил первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин. Восстановлены права почти 65 тысяч участников долевого строительства.

Тем не менее, говорить об окончательном решении вопроса пока рано, так как остаются еще субъекты Российской Федерации, где ситуация до сих пор не урегулирована.

"Есть регионы, где проблема остается существенной", - отметил он (цитата по РИА Новости).

В декабре минувшего года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что государство закрыло федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками, теперь свои обязательства должны выполнить региональные власти.

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