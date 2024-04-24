Собянин: Новый сезон летней навигации открылся на Москве-реке

Подготовлены новые маршруты

На Москве-реке открылся летний сезон навигации.

Коммунальщики подготовили причалы и набережные, заменили отбойники, провели очистку и углубление дна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Времена меняются, но речная прогулка по-прежнему остается одним из самых любимых развлечений москвичей", написал Собянин в своем блоге.

Кроме того, обновлена нумерацию маршрутов прогулочных судов – им присвоили номера, цвета и названия, чтобы пассажиры не путали их с регулярным речным транспортом.

В последние годы популярность водных прогулок только растет, особенно после открытия Северного и Южного речных вокзалов.

Новинки этого года - маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам, а также 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов. С остановками у обоих вокзалов будет ходить один из самых знаменитых маршрутов - Московское Золотое кольцо, добавил Собянин.

В планах также сделать несколько новых остановок маршрута рейсовых электросудов от Киевского вокзала до парка "Фили".

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