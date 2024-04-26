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Аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая

09:21
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Он был закрыт с 2022 года

Аэропорт Элисты откроется для полетов гражданской авиации с 3 мая 2024 года.

Вся инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии, пропускная способность - 12 взлетно-посадочных операций в час.

"Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД", - подчеркнули в кабмине.

Воздушная гавань Элисты была закрыта для гражданской авиации с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В сентябре 2023 года был проведен капремонт пассажирского терминала.

Ранее для гражданской авиации открыли аэропорт Краснодара. Остаются закрыты воздушные гавани Анапы, Симферополя, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Ростова-на-Дону.

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