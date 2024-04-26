Голикова рассказала о почти стопроцентной доступности детсадов

Для детей до трех лет

Доступность детских садов для детей от двух месяцев до трех лет составляет 99,6%.

Об этом в пятницу, 26 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей. Это данные в среднем по России.

На сегодняшний день в России активно развивается сеть детских садов, отметила она. В ряде регионов России доступность детских садов для детей в возрасте от трех до семи лет составляет почти 100%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

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