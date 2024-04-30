Денису Майданову стало плохо перед выходом на сцену

У него возникла аллергическая реакция на лекарство от пневмонии

Певцу Денису Майданову стало плохо в Центральном академическом театре Российской армии. Артист переносит пневмонию на ногах и перед выходом на сцену принял лекарство, прописанное врачом.

После этого Майданов почувствовал себя плохо и у него развился аллергический отёк. Сейчас решается вопрос о госпитализации, сообщил ТАСС его директор Захар Майданов.

Майданов возглавляет жюри конкурса "Я горжусь", который проводит префектура Центрального округа Москвы. Ему стало плохо как раз перед конкурсом, пояснил директор певца.

Заслуженному артисту России Денису Майданову 48 лет. Он обладатель музыкальных премий "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года" и ряда других наград.

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