Сроки открытия аэропорта Элисты вновь перенесли

Будет летать Red Wings

Аэропорт Элисты (Республика Калмыкия) начнет принимать рейсы с 28 мая. Об этом в среду, 8 мая, заявили в Росавиации.

Первый рейс состоится из столицы Калмыкии в аэропорт Жуковский, его совершит авиакомпания Red Wings.

Срок возобновления полетов из аэропорта Элисты уже несколько раз переносился. Изначально воздушная гавань должна была открыться 3 мая. Потом власти республики сдвинули сроки на конец майских праздников.

Воздушная гавань Элисты закрыта для гражданской авиации с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В сентябре 2023 года был проведен капремонт пассажирского терминала.

Ранее для гражданской авиации открыли аэропорт Краснодара. Остаются закрыты воздушные гавани Анапы, Симферополя, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Ростова-на-Дону.

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