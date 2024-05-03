Сдвинулся срок открытия аэропорта Элисты

Возобновление полетов планировалось на 3 мая

Аэропорт Элисты (Республика Калмыкия) начнет работу после майских праздников.

Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили РИА Новости власти республики. Причина сдвига сроков не называется.

Ранее сообщалось, что аэропорт Элисты откроется 3 мая после подтверждения безопасности полетов специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Воздушная гавань Элисты была закрыта для гражданской авиации с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В сентябре 2023 года был проведен капремонт пассажирского терминала.

Ранее для гражданской авиации открыли аэропорт Краснодара. Остаются закрыты воздушные гавани Анапы, Симферополя, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Ростова-на-Дону.

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