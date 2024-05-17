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В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

08:40
  • пятница
  • 17 мая 2024

Выбор идет уже несколько лет

Бренды всей линейки гражданских самолетов ОАК могут получить название "Яковлев".

В частности, речь идет об импортозамещенном самолете Sukhoi Superjet 100, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК.

"У нас это все под "КБ имени А. С. Яковлева", и я думаю, что так и будет - "Яковлев", - сказал он.

Чемезов подчеркнул, что выбор единого названия для российских гражданских бортов идет уже несколько лет.

Импортозамещенную версию SSJ 100 оснастили отечественной электроникой и двигателями. Первый полет с новыми силовыми установками запланирован на 2024 год.

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Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
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