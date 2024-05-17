В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

Выбор идет уже несколько лет
Бренды всей линейки гражданских самолетов ОАК могут получить название "Яковлев".
В частности, речь идет об импортозамещенном самолете Sukhoi Superjet 100, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК.
"У нас это все под "КБ имени А. С. Яковлева", и я думаю, что так и будет - "Яковлев", - сказал он.
Чемезов подчеркнул, что выбор единого названия для российских гражданских бортов идет уже несколько лет.
Импортозамещенную версию SSJ 100 оснастили отечественной электроникой и двигателями. Первый полет с новыми силовыми установками запланирован на 2024 год.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: