Стало известно о подвиге младшего сержанта Монгуша в зоне СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о подвигах наших военных в зоне спецоперации. Расчёт гвардии младшего сержанта Александра Чунчукова вступил в контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками. Когда один из вражеских снарядов повредил оборудование наших артиллеристов, Александр оперативно отремонтировал технику и продолжил вести огонь. Противник, потеряв до 40 человек, отступил.

Подразделение, которым командует Гвардии младший сержант Юрий Монгуш, скрытно форсировало дамбу на одном из важных тактических направлений. Они обустроили замаскированный наблюдательный пункт, откуда следили за позициями националистов и корректировали работу своих боевых товарищей. В результате была сорвана ротация врага и уничтожено две его бронированные машины, сообщает "ТВ Центр".

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