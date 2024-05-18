ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о подвиге младшего сержанта Монгуша в зоне СВО

10:26
  • суббота
  • 18 мая 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о подвигах наших военных в зоне спецоперации. Расчёт гвардии младшего сержанта Александра Чунчукова вступил в контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками. Когда один из вражеских снарядов повредил оборудование наших артиллеристов, Александр оперативно отремонтировал технику и продолжил вести огонь. Противник, потеряв до 40 человек, отступил.

Подразделение, которым командует Гвардии младший сержант Юрий Монгуш, скрытно форсировало дамбу на одном из важных тактических направлений. Они обустроили замаскированный наблюдательный пункт, откуда следили за позициями националистов и корректировали работу своих боевых товарищей. В результате была сорвана ротация врага и уничтожено две его бронированные машины, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.