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В Москве открылся новый археологический сезон

12:10
  • суббота
  • 18 мая 2024

Детали сообщил Сергей Собянин

Более двухсот площадок исследуют специалисты в ходе нового археологического сезона, который начался в Москве. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, раскопки продлятся до октября.

Большинство работ будут проводить в историческом центре города: на Берсеневской и Софийской набережных, Тверской и Никольской улицах, а также в Новой Москве.

По словам мэра, только с начала года археологи обнаружили свыше двух тысяч артефактов. Среди них - предметы XVI-XVII веков.

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