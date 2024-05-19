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Новые подвиги в зоне спецоперации: названы имена героев

10:49
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о новых подвигах военнослужащих в зоне СВО. Гвардии прапорщик Радион Санчат оказывает неотложную медицинскую помощь на линии боевого соприкосновения. В ходе освобождения одного из населённых пунктов он лично вынес из-под плотного огня противника пятерых раненых и доставил их в полевой госпиталь.

Гвардии ефрейтор Самбажык Данзырык под мощным обстрелом националистов восстановил повреждённую линию связи между подразделениями. Это позволило нашим штурмовикам оперативно взаимодействовать с артиллерией, и занять новые выгодные рубежи.

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