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В Белгородской и Курской областях уничтожили за ночь семь БПЛА

09:01
  • понедельник
  • 20 мая 2024

ВСУ вновь попытались ударить по российской территории

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 20 мая, уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, пять БПЛА самолетного типа были ликвидированы над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области.

Ранее источник рассказал, что Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Службы транспортной безопасности должны научиться определять модели БПЛА, а также способы реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства с использованием дронов.

Западные СМИ писали, что Украина уже в 2024 году может предоставить своим военным беспилотники с дальностью полета до 2,5 тысячи километров. Их могут применить для атак на российские объекты на Урале и в Заполярье.

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