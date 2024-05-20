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Крупная стоматалогическая поликлиника появится в Перово по программе реновации

10:22
  • понедельник
  • 20 мая 2024

В ней установят самое современное оборудование

В районе Перово в 2025 году построят первую стоматологическую поликлинику, возводимую в рамках программы реновации.

Клиника появится по адресу: улица Новогиреевская, земельный участок 30/1, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Она будет рассчитана на 642 посещения за смену, площадь объекта составит около четырех тысяч квадратых метров.

"Клиникой смогут пользоваться как будущие новоселы квартир по программе реновации, так и жители близлежащих кварталов", – подчеркнул заммэра.

Чтобы избежать очередей, кабинеты самых посещаемых врачей разместят на нижних этажах, а административные – на верхних. В поликлинике установят диагностическое и стоматологическое оборудование последнего поколения. Также появится дентальный рентгеновский аппарат.

Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, объекты здравоохранения строятся и в районах реновации, и там, где здания не подлежат реконструкции. Строительство охватывает все направления – от поликлиник до многопрофильных стационаров.

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