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В Севастополе ЕГЭ и ОГЭ в этом году будут добровольными

13:58
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Это связано с неспокойной обстановкой

В связи с неспокойной обстановкой в Севастополе, который подвергался атаке четырежды лишь за минувшую неделю, глава города Михаил Развожаев попросил федеральные власти разрешить сделать добровольной итоговую аттестацию для учеников девятых и одиннадцатых классов — ОГЭ и ЕГЭ. Минпросвещения эту идею поддержало.
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Как написал Развожаев в своем Telegram-канале, школьники на свое усмотрение могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9-й и 11-й классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе.

Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов, уточнил губернатор Севастополя.

При этом для тех учеников, кому необходимы результаты ГЭ и ОГЭ для поступления в вузы, экзамены организуют и проведут со всеми мерами предосторожности, подчеркнул Развожаев.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уточнял, что возможность пересдать один из предметов единого государственного экзамена по выбору до конца приемной кампании в вузы, появившаяся с этого года, не распространяется на выпускников прошлых лет. Он подчеркнул, что впредь "так будет ежегодно".

До того председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова допускала, что в рамках совершенствования механизма Единого государственного экзамена может появиться его упрощенная версия — для тех, кто не планирует в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения.

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