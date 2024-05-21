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"Это любопытно": Песков — о реакции США на требование МУС по Нетаньяху

12:56
  • вторник
  • 21 мая 2024

Суд может выдать ордер на арест премьера Израиля

Соединенные Штаты весьма любопытно отреагировали на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом во вторник, 21 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху

Спикер Кремля напомнил, что Россия не является участником Римского статута и, соответственно, мы не признаем юрисдикцию МУС. Тем не менее. Москва не может не отметить, что сложилась любопытная ситуация.

Песков пояснил, что имеет в виду отношение к этим событиям Соединенных Штатов и их готовность использовать санкционные методы даже в отношении МУС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что "мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции", сообщает ТАСС.

Международный уголовный суд полагает, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества на территории Палестины как минимум с 8 октября 2023 года. На этом основании МУС намерен добиваться ордера на арест израильских политиков.

Кроме того, власти Турции подали коллективный иск в Международный уголовный суд против Биньямина Нетаньяху. Анкара обвинила израильского премьера в развязывании геноцида в отношении мирных граждан, проживающих на территории палестинского анклава. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Нетаньяху, что "смерть приближается" к нему, причем "сколько бы у тебя ни было ядерного оружия — твой конец близок".

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