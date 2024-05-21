ВСУ за сутки потеряли 1660 человек

Россия продолжает спецоперацию

Потери украинских военных за сутки составили до 1660 человек. Такие данные приводит во вторник, 21 мая, Министерство обороны России.

В своем Telegram-канале ведомство отмечает, что российские подразделения продолжали продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что под Харьковом линия фронта продвигается, ВС России занимают все более выгодные позиции. Северная часть Волчанска уже полностью освобождена российскими бойцами, они контролируют 40% города.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечал, что на третий год российской специальной военной операции Украина и Запад все еще не определились со стратегией, которая могла бы привести к поражению России, что является серьезной проблемой для ВСУ.

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