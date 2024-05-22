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Средства ПВО за ночь сбили дроны ВСУ в двух российских регионах

08:17
  • среда
  • 22 мая 2024

Над Калужской и Белгородской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской и Калужской областями.

Атаки произошли в ночь на 22 мая, сообщили в Минобороны России. Три беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью, один – над Калужской.

Один из БПЛА в Белгородской области был сбит над городом Старый Оскол, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, осколками повреждены два частных дома и автомобиль.

В Калужской области беспилотник уничтожен на территории Дзержинского  района. Пострадавших и разрушений на земле нет, добавил губернатор региона Владислав Шапша.

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