Российская ПВО отбила еще две атаки ВСУ на Белгородскую область

Уничтожено несколько дронов и ракет

Очередные попытки киевского режима устроить террористическую атаку объектов на российской территории отбили силы ПВО. Противник использовал РСЗО и беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, около 15:00 системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Также ликвидированы два украинских беспилотника. Еше один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией области в 16:30.

В течение дня ВСУ уже предпринимали попытки атаковать российский регион. Около 13:00 была сбита американская противорадиолокационная ракета HARM. А часом позже дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник.

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