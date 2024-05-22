Эрдоган получил право самостоятельно объявлять мобилизацию

Президенту Турции больше не нужно согласовывать это с кабмином

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил полномочия самостоятельно объявлять мобилизацию, которые прежде принадлежали турецкому правительству.

Новая редакция турецкого "Положения о мобилизации и состоянии войны" наделяет главу государства правом самостоятельно объявлять всеобщую или частичную мобилизацию в республике в случае соответствующих угроз.

Отныне в Турции глава государства сможет своим указом ввести режим частичной или всеобщей мобилизации в случае "восстания, серьезной угрозы национальной безопасности республики, ее территориальной целостности, войны", сообщает ТАСС.

Новый российский министр обороны Андрей Белоусов подтвердил то, о чем неоднократно говорили в Кремле, Генштабе и парламенте: в России нет планов проводить новую мобилизацию.

Тем временем украинцы в попытках избежать мобилизации и не стать пушечным мясом украинцы массово бегут из страны. Лычаковский районный суд Львовской области рассматривал уголовное дело, согласно материалам которого сами пограничники выпустили из страны 207 украинских граждан призывного возраста.

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