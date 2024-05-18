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До последнего украинца: в Незалежной вступил в силу скандальный закон о мобилизации

11:51
  • суббота
  • 18 мая 2024

На фронт заберут практически всех мужчин от 25 до 65 лет

Одна из главных проблем ВСУ - острая нехватка личного состава. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, киевский режим готов идти на крайне непопулярные меры. Сегодня на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации. Цель - поставить под ружье и загнать в окопы дополнительно полмиллиона человек. И ради выполнения этой задачи, сотрудников военкоматов наделили фактически неограниченными полномочиями. При этом потенциальные новобранцы лишены практически любых прав.
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Улицы украинских городов вмиг опустели. Скандальный закон о мобилизации всё же вступил в силу.  Теперь никаких "ограниченно годных" не существует. Призывной возраст снижен до 25 лет. Все военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. А также обновить свои данные до 16 июля в специальном приложении, которое, по сообщениям украинских пользователей интернета, по каким-то причинам не работает.

Помимо прочего, украинский кабмин подстраховался и ещё 16 мая принял постановление, по которому теперь почтовая повестка считается вручённой даже в случае отсутствии адресата. Если призывник не уведомил ТЦК про смену места жительства, это - проблемы исключительно мобилизованного. Система в любом случае посчитает такого человека вполне себе надлежаще уведомлённым.

Новый законопроект, по сути, развязывает руки и до этого не церемонящимся сотрудникам ТЦК. Им дан самый настоящий карт-бланш отправлять на фронт всех подряд. Киевскому режиму абсолютно всё равно на то, кого именно посылать на фронт. Главное - отправить побольше. Этого так усиленно требуют американские партнёры. Бесконечные поставки западного оружия должны быть оправданы. Да и Зеленский со своей свитой делает упор на то, что оборона территории идёт хорошо - людей хватает. Впрочем, реальная ситуация на фронте повергает в шок даже бывалых военных.

По информации американской прессы, Киев обратился к администрации Джо Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым можно наносить удары американским оружием. Они также попросили США снять ограничения на его использование против военных объектов внутри России. 

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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