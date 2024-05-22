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Украинские власти начали мобилизовывать бомжей

14:56
  • среда
  • 22 мая 2024

Их призывают в ВСУ принудительно

Территориальные центры комплектования в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Об этом в среду, 22 мая, рассказали в местных силовых структурах.

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До последнего украинца: в Незалежной вступил в силу скандальный закон о мобилизации

По словам собеседника ТАСС, "в Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать". Под насильственный призыв в армию попадают уже и бомжи.

Кроме того, по словам источника, украинские военкоматы начали насильно мобилизовывать "и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов".

Ранее украинский парламент одобрил поправки о мобилизации осужденных граждан. Минюст Украины в начале года предложил официально разрешить забирать в армию судимых граждан. Предполагается, что ряды ВСУ в скором времени могут пополнить 10 тысяч заключенных украинских тюрем.

В Службе внешней разведки России рассказали, что рейтинг президенту Украины Владимира Зеленского опустился до 17%, доверие к нему падает все ниже, особенно после принятия скандального закона о мобилизации.

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