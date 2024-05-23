Путин разрешил использовать имущество США в России

Указ о компенсации ущерба уже подписан

Президент Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выявлять принадлежащее лицам США имущество будет специальная правкомиссия. Также Путин разрешил обращаться в суд при необоснованном лишении прав на имущество в связи с решением американских властей.

Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно ответит на конфискацию ее активов западными странами.

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