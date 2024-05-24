Генштаб Ирана представил первый отчет о крушении вертолета Раиси

Следов обстрела воздушного судна не нашли

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся при наборе высоты. Такие выводы содержатся в предварительном отчете о крушении воздушного судна, при котором погибли все находившиеся на борту, включая самого Раиси и иранского министра иностранных дел.

В Генштабе ВС Ирана, представляя отчет, отметили, что следов пуль или другого воздействия на корпус вертолета не выявлено, сообщает агентство IRNA.

Известно также, что пилот за полторы минуты до крушения сумел связаться с пилотами других двух вертолетов, которые следовали вместе с ним из Азербайджана. Президентский вертолет следовал по назначенному маршруту и не отклонялся от него. В беседах диспетчеров с экипажем ничего подозрительного замечено не было.

Ранее Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского политика, но вслед за этим глава ведомства Энтони Блинкен заявил, что "иранскому народу, вероятно, стало лучше" после случившегося. Это возмутило политиков в других государствах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "такое хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран".

При этом СМИ пишут, что Соединенные Штаты боятся обвинения в причастности к крушению вертолета Раиси. В Вашингтоне следят за реакцией Тегерана на внезапную смерть иранского президента в надежде на то, что статус-кво в регионе сохранится.

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