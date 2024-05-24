ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генштаб Ирана представил первый отчет о крушении вертолета Раиси

09:02
  • пятница
  • 24 мая 2024

Следов обстрела воздушного судна не нашли

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся при наборе высоты. Такие выводы содержатся в предварительном отчете о крушении воздушного судна, при котором погибли все находившиеся на борту, включая самого Раиси и иранского министра иностранных дел.

Тысячи иранцев прощаются с Эбрахимом Раиси
В Тегеране прощаются с погибшим в авиакатастрофе Эбрахимом Раиси

В Генштабе ВС Ирана, представляя отчет, отметили, что следов пуль или другого воздействия на корпус вертолета не выявлено, сообщает агентство IRNA.

Известно также, что пилот за полторы минуты до крушения сумел связаться с пилотами других двух вертолетов, которые следовали вместе с ним из Азербайджана. Президентский вертолет следовал по назначенному маршруту и не отклонялся от него. В беседах диспетчеров с экипажем ничего подозрительного замечено не было.

Ранее Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского политика, но вслед за этим глава ведомства Энтони Блинкен заявил, что "иранскому народу, вероятно, стало лучше" после случившегося. Это возмутило политиков в других государствах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "такое хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран".

При этом СМИ пишут, что Соединенные Штаты боятся обвинения в причастности к крушению вертолета Раиси. В Вашингтоне следят за реакцией Тегерана на внезапную смерть иранского президента в надежде на то, что статус-кво в регионе сохранится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
На месте крушения вертолета Эбрахима Раиси
На месте крушения вертолета Эбрахима Раиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.