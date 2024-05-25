В Кремле напомнили позицию Путина о мобилизации

Президент не раз высказывался на эту тему

Дмитрий Песков прокомментировал данные Financial Times о возможной мобилизации в России. Представитель Кремля отметил: президент неоднократно говорил, что необходимости в новой мобилизации нет. Сейчас в стране продолжается набор на службу по контракту.

"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идёт и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идёт на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", - сказал Песков в интервью РИА Новости.

Ранее газета Financial Times писала со ссылкой на некий источник, близкий к Минобороны России, что для сохранения успехов в зоне боевых действий в России потребуется новая волна мобилизации.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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