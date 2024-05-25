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Маргарита Терехова попала в больницу

18:34
  • суббота
  • 25 мая 2024

Актрисе 81 год

Народная артистка России Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости. Другие подробности не приводятся.

Известно, что с середины 2000-х годов актриса страдает болезнью Альцгеймера. СМИ писали, что Терехова уже не может самостоятельно передвигаться, не встаёт и не в состоянии узнавать родных.

Маргарите Тереховой 81 год. Она снялась в таких фильмах, как "Зеркало", "Белорусский вокзал", "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетёра" и других.

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