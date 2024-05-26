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Обнародованы детали подвига ефрейтора Батракова в зоне СВО

11:21
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии младший сержант Дмитрий Котов во время дежурства обнаружил приближающийся к нашим позициям украинский беспилотник и применил средства радиоэлектронной борьбы. Вражеский дрон потерял управление и, не долетев до охраняемых объектов, взорвался.

Ефрейтор Сергей Батраков во время обороны важного рубежа оказал первую помощь семи тяжелораненым товарищам и вынес с поля боя, чем спас им жизни. Кроме того, Сергей организовал бесперебойный подвоз боеприпасов и ГСМ нашим мотострелкам на передовую, сообщает "ТВ Центр".

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