Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах военных в зоне СВО.

Гвардии сержант Дмитрий Зайцев и его артиллерийский расчёт оказывали поддержку наступающим мотострелкам. Несмотря на ответный огонь радикалов, Дмитрий точными ударами уничтожил две единицы бронетехники и часть пехоты противника. Понеся потери, враг отступил, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии ефрейтор Никита Исупов под плотным миномётным обстрелом ВСУ сумел доставить группу усиления к отбитому у неприятеля опорному пункту. Своевременно прибывшее подкрепление позволило нашим бойцам закрепиться на новых рубежах.

А Исупов спас ещё и свою бронемашину после поражения вражеским дроном и не допустил распространения огня на другие объекты.

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