Нанесён удар по аэродрому, готовившемуся принять F-16

Также уничтожен склад с боеприпасами

Серию комплексных ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ нанесли этой ночью российская авиация и ракетные дивизионы. Как сообщает РИА Новости, среди целей оказались аэродром в Константиновке, который националисты готовят для размещения истребителей F-16, крупный склад боеприпасов в Харькове и объекты энергетики в Хмельницкой области.

Ну а в зоне спецоперации серьёзных успехов добились наши мотострелковые, танковые и десантные подразделения. Так в Харьковской области освобождён посёлок Ивановка. Там наши бойцы подняли флаги своей дивизии и российский триколор.

Под огневой контроль взяты Тихое и почти всё Берестовое. На донецком направлении освобождено Уманское. Сейчас идёт ликвидация позиций ВСУ в Часовом Яре. Там активно применяют ударные вертолёты и реактивные установки.

Среди уничтоженных за сутки целей – места дислокации ПВО и иностранных наёмников, материально–техническая база Главного управления разведки Украины и цех по производству беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"