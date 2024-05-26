На Камчатку обрушился мощный циклон

Со штормовым ветром

На Петропавловск-Камчатский обрушился Тихоокеанский циклон. Он принёс с собой сильный дождь и штормовой ветер силой до 30-ти метров в секунду, который валил деревья, ломал ограждения и сбивал с ног прохожих.

Местные жители выложили в Сеть кадры разбушевавшейся стихии. Ураган разметал мусорные контейнеры, повредил крыши зданий и припаркованные автомобили - одному из них оторванный кусок балкона пробил лобовое стекло.

Ливневые потоки затопили подъезды жилых домов, в некоторых районах города пропал свет. Обошлось без пострадавших. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия стихии, сообщает "ТВ Центр".

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