Российские военные продолжают продвижение

России принадлежит инициатива на всем театре военных действий в зоне конфликта на Украине. Такое мнение высказал представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.

Как пояснил американский эксперт, это выражается в том, что именно российские бойцы "диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий", тогда как "украинцы находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать".

Баррос также отметил в интервью The New York Post, что на харьковском направлении Вооруженным силы России продолжают неослабевающее наступление.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины признали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

В Службе внешней разведки России отмечали, что успехи российских военных ввели западные элиты в замешательство — они понимают, что инициатива в зоне специальной военной операции всецело перешла к России.

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