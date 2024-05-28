ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон и Шольц превратились в "хромых уток" в глазах коллег по ЕС

12:39
  • вторник
  • 28 мая 2024

Многие склоняются к тому, что лидеров ФРГ и Франции пора сменить

Лидеры государств — членов Евросоюза и самого интеграционного объединения все больше склоняются к тому, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны оставаться у руля сообщества. Об этом во вторник. 28 мая, пишет Politico.

Макрон приехал в охваченную протестами Новую Каледонию
Шольц сделал трудное признание об Украине

Как указывает издание, лидеры стран ЕС все чаще видят в Шольце и Макроне "хромых уток", фактически досиживающих свой срок на посту. Такое восприятие связано со слабым влиянием указанных политиков в собственных странах.

Источники также отмечают неспособностью Макрона и Шольца укрепить веру других участников Евросоюза в необходимость сохранения единой линии развития сообщества.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал Шольца, Макрона и еще ряд западных политиков соучастниками теракта в "Крокусе", поинтересовавшись, достаточно ли им показаний арестованных исполнителей преступления.

При этом российский политик подчеркнул, что Макрону и Шольцу можно пока не опасаться за свою жизнь, в отличие от пострадавшего при покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо — "просто прагматика и нерусофоба".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.