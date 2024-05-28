Многие склоняются к тому, что лидеров ФРГ и Франции пора сменить

Лидеры государств — членов Евросоюза и самого интеграционного объединения все больше склоняются к тому, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны оставаться у руля сообщества. Об этом во вторник. 28 мая, пишет Politico.

Как указывает издание, лидеры стран ЕС все чаще видят в Шольце и Макроне "хромых уток", фактически досиживающих свой срок на посту. Такое восприятие связано со слабым влиянием указанных политиков в собственных странах.

Источники также отмечают неспособностью Макрона и Шольца укрепить веру других участников Евросоюза в необходимость сохранения единой линии развития сообщества.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал Шольца, Макрона и еще ряд западных политиков соучастниками теракта в "Крокусе", поинтересовавшись, достаточно ли им показаний арестованных исполнителей преступления.

При этом российский политик подчеркнул, что Макрону и Шольцу можно пока не опасаться за свою жизнь, в отличие от пострадавшего при покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо — "просто прагматика и нерусофоба".

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