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Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину

12:43
  • вторник
  • 28 мая 2024

Альянс не хочет быть стороной конфликта

У НАТО нет планов отправлять на Украину войска и становиться частью конфликта.

Об этом во вторник, 28 мая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что оставляет за собой право "помогать Украине защищать себя".

"Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях", - заявил генсек Североатлантического альянса (цитата по РИА Новости). 

Ранее Столтенберг заявил, что ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по России. Он отметил, что переданное Украине оружие, это уже не оружие НАТО, а оружие Украины.

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