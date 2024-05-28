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В США назвали фактор, способный решить судьбу Украины

13:01
  • вторник
  • 28 мая 2024

Военная помощь Запада не поможет

Недостаток мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может решить судьбу Киева в конфликте с Россией даже при наличии помощи Запада. Такое мнение высказывает телеканал NBC.
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Как утверждают американские журналисты, на Украине "в начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку".

Опрошенные телеканалом военнообязанные украинцы признались, что скрываются от мобилизации, хотя и знают, насколько плохо обстоят дела с бойцами в ВСУ.

Ранее представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос заявил, что именно ВС России принадлежит инициатива на всем театре военных действий в зоне конфликта на Украине, тогда как "украинцы находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать".

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечал, что украинских властей и их западных партнеров до сих пор нет стратегии для достижения победы. Именно этим украинский политик объясняет отсутствие успехов ВСУ на поле боя.

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