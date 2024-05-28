Еще три страны признали Палестину

Всего официально Палестинское государство признают 11 стран Европы

Ирландия, Испания и Норвегия признали Палестинское государство. Теперь количество европейских стран, которые официально считают Палестину отдельной страной, выросло до 11. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что 28 мая они официально признают Палестину три страны заявили еще на прошлой неделе. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал этот день знаменательным. Он добавил, что это – важная веха в отношениях. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что признание независимости Палестины – это единственный путь восстановления мира на этой земле. Ирландия в свою очередь санкционирует установление дипотношений с Палестиной. В Рамалле появится посольство Ирландии.

До сих пор независимость Палестины признавали 9 стран ЕС. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия сделали это еще в 1988 году. Швеция – 10 лет назад.

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