США осудили решение парламента Грузии по закону об иноагентах

Представитель госдепа США считает, что решение угрожает экономической безопасности Грузии

В Вашингтоне заявили, что принятый парламентом Грузии закон об иноагентах помешает евроинтеграции страны. Кроме того, связи республики и Соединенных Штатов теперь под большим вопросом. Позицию Госдепартамента США озвучил пресс-секретарь ведомства Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что парламент Грузии преодолел вето на закон, который наложила президент Саломе Зурабишвили. Миллер считает, что партия "Грузинская мечта" таким образом "проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа". Дипломат добавил, что антизападные высказывания сторонников партии угрожают экономической безопасности Грузии.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее угрожал ввести визовые ограничения в отношении тех, кто "подрывает демократические процедуры и институты в Грузии". В ответ представители партии назвали это вмешательством в дела суверенного государства.

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