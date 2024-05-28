Бомбу Hammer и снаряд "Ольха" ликвидировали над Белгородской областью

Радиоуправляемую бомбу уничтожили около 20.00 силами ПВО

Украина попыталась атаковать Белгородскую область с применением авиационной бомбы французского производства Hammer. Ою этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, ВСУ применили реактивную систему залпового огня "Ольха". Пытались нанести удары по объектам на территории России.

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области и радиоуправляемую бомбу и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Других подробностей не приводится.

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