Вице-премьер Словакии: Фицо ждет долгое восстановление

Калиняк заявил, что ранения серьезные

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет долгое выздоровление. Об этом сообщил вице-премьер страны Роберт Калиняк. Он отметил, что ранения у главы правительства серьезные. Об этом пишет РИА Новости.

При этом вице-премьер рассказал, что Фицо уже принимает пищу. И это позитивный момент в процессе выздоровления, учитывая, что несколько ранений было в брюшную полость. Ранее и медики оценили состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное.

Напомним, 15 мая на Фицо было совершено покушение. Это произошло после выездного заседания правительства. Нападавший сделал пять выстрелов. После этого его задержала полиция.

МВД считает, что преступник руководствовался политическими мотивами. он был против политики кабинета министров. Фицо и его правительство выступали против поставок оружия Украине.

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