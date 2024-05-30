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Украинским чиновникам велели публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина

19:42
  • четверг
  • 30 мая 2024

Зеленский расстроился, что лидеры не приедут на саммит в Швейцарию

Украинским чиновникам и депутатам приказали публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Офис Владимира Зеленского обиделся на мировых лидеров за то, что они отказались присутствовать на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня. Об этом пишет газета The Financial Times.

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Журналисты со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника написали, что в офисе последние месяцы "царит парнойя". Зеленский нервничает, так как не видит смысла в форуме, если не приедут Байден и Си Цзиньпин.

Американские чиновники сообщают, что Зеленский решил проводить саммит, несмотря на предупреждения Вашингтона, что Байден в конкретно эти даты присутствовать не сможет. Некоторые члены правительства на Украине обеспокоены ситуацией. Они опасаются, что Зеленский может испортить отношения с США.

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