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В Белгородской области ВСУ атаковали пассажирскую Газель

20:47
  • четверг
  • 30 мая 2024

Один человек погиб, 12 получили ранения

Беспилотник-камикадзе атаковал микроавтобус "Газель" в Белгородской области. Маршрутка перевозила сотрудников одного из агрохолдингов после смены. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Инцидент произошел в селе Зозули. Водитель остановился у ближайшего укрытия, чтобы спасти пассажиров. Но люди добежать не успели. В результате атаки погиб мирный житель, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо женщин.

Кроме того, сам дрон упал на жилой дом и взорвался. Повреждения получила крыша. К счастью, в доме никто не пострадал.

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