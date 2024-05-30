В Белгородской области ВСУ атаковали пассажирскую Газель

Один человек погиб, 12 получили ранения

Беспилотник-камикадзе атаковал микроавтобус "Газель" в Белгородской области. Маршрутка перевозила сотрудников одного из агрохолдингов после смены. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Зозули. Водитель остановился у ближайшего укрытия, чтобы спасти пассажиров. Но люди добежать не успели. В результате атаки погиб мирный житель, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо женщин.

Кроме того, сам дрон упал на жилой дом и взорвался. Повреждения получила крыша. К счастью, в доме никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"