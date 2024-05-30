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Военные пенсии проиндексируют с 1 октября

21:53
  • четверг
  • 30 мая 2024

Их повысят на 5,1%

Военным пенсионерам в России проиндексируют пенсии. Произойдет это с 1 октября. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

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Социальные выплаты повысят на 5,1%. По словам чиновника, это связано с уточнением прогноза инфляции. Ранее планировалось, что пенсии повысят на 4,5%.

Законопроект о повышении пенсий бывшим сотрудникам Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС и ФСБ был принят в середине ноября прошлого года.

В 2022 году пенсии военным пенсионерам выросли в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года — еще на 10,5%.

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