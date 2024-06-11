В Кремле оценили безопасность самолетов Путина

Президент пользуется надежной отечественной авиатехникой

Президент России Владимир Путин летает на надежной авиатехнике, которая обслуживается как следует.

"Любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно о пропаже связи с самолетом вице-президента Малави Саулоса Клауса Чилимо. Борт вылетел из столицы страны, Лилонгве, в город Мзузу, где политик должен был принять участие в церемонии похорон бывшего генерального прокурора Ральфа Касамбары. Самолет не смог совершить посадку и повернул обратно. В настоящий момент ведутся поиски. Помимо Саулоса Чилимы, на борту находились еще девять человек.

19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Вертолет, на котором он летел в сопровождении восьми человек, разбился в провинции Восточный Азербайджан. Никто не выжил. Предварительной причиной аварии называют техническую неисправность воздушного судна американского производства в сложных метеоусловиях.

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