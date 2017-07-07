Путин прибыл в Гамбург на саммит G20

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Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите "Большой двадцатки". График двусторонних контактов российского президента будет насыщенным: в первый день форума глава государства проведёт переговоры с лидерами Японии, Южной Кореи, ЮАР, Мексики и Австралии, а также с партнёрами по БРИКС. Ну и, конечно, центральным событием этого саммита станет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20. В пятницу состоится важное и долгожданное событие - встреча с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем Гамбург провёл еще одну неспокойную ночь из-за уличных демонстраций. К мирным участникам акции протеста антиглобалистов примкнули правые радикалы из так называемого "черного блока". Их тактика - атаковать полицейских и перегораживать улицы баррикадами. В стычках с протестующими ранения уже получили почти 80 стражей порядка - в них летели камни, файеры, палки. Агрессивную толпу удалось разогнать только к рассвету. Международный торговый центр, где будет проходить саммит, охраняют усиленные патрули. Близлежащие улицы перекрыты.

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