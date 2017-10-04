СМИ: стрелок из Лас-Вегаса планировал нападение на другом фестивале

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Стивен Пэддок, расстрелявший 59 человек в Лас-Вегасе, мог устроить массовое убийство в конце сентября на другом музыкальном фестивале под названием "Жизнь прекрасна". По некоторым данным, Пэддок даже снял жилое помещение на 21 этаже, окна которого выходили на площадку.

Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок, возможно, планировал устроить массовое убийство на другом музыкальном фестивале еще в сентябре, об этом сообщает интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

На данный момент следствие изучает, могли ли быть под прицелом стрелка музыкальный фестиваль "Жизнь прекрасна", который проходил в Лас-Вегасе с 22 по 24 сентября.

По данным телеканала CBS News, Пэддок даже снял жилое помещение в 21-этажном доме Odgen, окна которого выходили на площадку фестиваля. Предположительно, убийство не произошло из-за того, что у Пэддока либо "сдали нервы", либо он просто решил снять номер в отеле Mandalay Bay.

2 октября в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. По словам очевидцев, огонь велся с балкона гостиничного комплекса. Погибли 59 человек, более 500 пострадали. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем. В то же время, запрещенная в России группировка "Исламское государство" назвала стрелявшего своим солдатом. Власти США в настоящее время проверяют это заявление террористов, и подтвердить его пока не могут.

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