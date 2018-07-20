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Посол России не ожидал настолько жесткой реакции США на встречу Путина и Трампа

10:35
  • пятница
  • 20 июля 2018

Посол России в США Анатолий Антонов признался, что не ожидал, что в Вашингтоне будет реакция "жесткого неприятия всего того, что обсуждали" президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки.

В США заняли позицию жесткого неприятия результатов встречи президента России Владимира Путина и главы американского Белого дома Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

"Мы ожидали, что реакция в Вашингтоне на итоги саммита будет смешанной. Но я не ожидал, что будет реакция жесткого неприятия всего того, что обсуждали президенты", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Кроме того, он отметил, что Владимир Путин на открывшемся 19 июля совещании послов и постоянных представителей России говорил о том, что нужно сделать для стабилизации диалога с США.

"Президент вчера выступил перед российскими послами, много было сказано на этой встрече о перспективах российско-американских отношений, о том, каковы они и что надо сделать для того, чтобы их стабилизировать, а потом сделать следующий шаг по их выправлению", - подчеркнул Антонов.

Накануне, 19 июля, президент России Владимир Путин заявил, что в США есть могущественные люди, которых можно назвать противниками России. По его словам, они "впаривают" американским гражданам свою антироссийскую позицию.

Встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности.

Позднее противники Дональда Трампа обвинили его в продаже безопасности страны после встречи с Путиным. В частности, американские политики и СМИ раскритиковали поведение президента США в Хельсинки, упрекнув его в слабости. Кроме того, журналисты осудили главу Белого дома за противоречия.

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