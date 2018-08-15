ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Асад амнистировал участников боевых действий в Сирии

18:31
  • среда
  • 15 августа 2018

Башар Асад издал несколько указов об амнистии различных категорий граждан, участвовавших в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщил министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф, не уточнив, о каких именно категориях идет речь.

Министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф сообщил, что президент страны Башар Асад подписал указы об амнистии ряда участников боевых действий в САР. Об этом пишет "Интерфакс".

"С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан", - отметил Махлюф, не уточнив, о каких именно категориях идет речь.

При этом министр добавил, что в настоящее время амнистия в стране носит индивидуальный характер в зависимости от степени участия конкретного человека в боевых действиях. 

1 августа Асад отметил приближающийся момент окончательной победы в войне с терроризмом. По его словам, в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены "безопасность и стабильность". Ранее стало известно, что последние группы боевиков покидают провинцию Эль-Кунейтра.

Читайте также:
Новости по теме
Башар Асад
Башар Асад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100