Асад амнистировал участников боевых действий в Сирии

Башар Асад издал несколько указов об амнистии различных категорий граждан, участвовавших в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщил министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф, не уточнив, о каких именно категориях идет речь.

Министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф сообщил, что президент страны Башар Асад подписал указы об амнистии ряда участников боевых действий в САР. Об этом пишет "Интерфакс".

"С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан", - отметил Махлюф, не уточнив, о каких именно категориях идет речь.

При этом министр добавил, что в настоящее время амнистия в стране носит индивидуальный характер в зависимости от степени участия конкретного человека в боевых действиях.

1 августа Асад отметил приближающийся момент окончательной победы в войне с терроризмом. По его словам, в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены "безопасность и стабильность". Ранее стало известно, что последние группы боевиков покидают провинцию Эль-Кунейтра.