Путин: подлое убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колени

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования с связи с трагической гибелью Александра Захарченко. Глава государства рассчитывает, что организаторы и исполнители убийства главы ДНР понесут заслуженное наказание.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Россия всегда будет вместе с Донбассом, подчеркнул глава государства.

"Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал Захарченко настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса.

"Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", - заявил президент России.

Ранее в пятницу в кафе "Сепар" в Донецке прогремел взрыв. В результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Ранения также получили министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев и неизвестная девушка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". В ведомстве заявили, что готовы оказать любое содействие правоохранительным органам ДНР.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, к убийству Захарченко может быть причастен киевский режим, который "решил перейти к кровавой бойне". Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов предположил, что лидер ДНР был ликвидирован спецслужбами России. Депутат Верховной рады Антон Геращенко считает убийство Захарченко инсценировкой.