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Зонд Voyager-2 вышел в межзвездное пространство

10:04
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Это второй случай в истории человечества - до этого гелиосферу покинул Voyager-1 в 2013 году

Космический зонд Voyager-2 вышел в межзвездное пространство и стал вторым аппаратом в истории, которому это удалось.

Как сообщили в NASA, зонд покинул пределы гелиосферы - защитного слоя из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем. В настоящий момент аппарат находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, но до границы Солнечной системы ему предстоит лететь еще около 30 тысяч лет.

Voyager-2 запустили в 1977 году, отмечает "ТВ Центр". Он был рассчитан всего на пять лет, но работает до сих пор. С его помощью были переданы уникальные данные о таких дальних планетах как Юпитер, Сатурн и Уран.

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