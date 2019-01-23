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Загадочный метеорит упал на Луну во время затмения

10:40
  • среда
  • 23 января 2019

Сначала его приняли за дефект при съемке

Во время затмения 21 января на Луну, в районе кратера Бюрги, упал метеорит. Это западная видимая часть спутника.
"Кровавую Луну" сняли на видео

Падение не осталось незамеченным, но мало кто понял, что на самом деле произошло. Специалисты утверждают, что беспокоиться не о чем. За год на Луне возникает порядка 140 новых кратеров, оставшихся после падения метеоритов на поверхность спутника, пишет "Газета.ru".

Однако впервые в истории наблюдений падение метеорита зарегистрировали во время лунного затмения. Ученые планируют выяснить подробности космического явления и сделать снимки нового кратера.

Условия Луны способствуют длительному сохранению кратеров, они остаются в неизменном виде миллионы лет. Это возможно благодаря тому, что на спутнике не бывает дождей, а внутри него не двигаются тектонические плиты.

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