Загадочный метеорит упал на Луну во время затмения

Сначала его приняли за дефект при съемке

Во время затмения 21 января на Луну, в районе кратера Бюрги, упал метеорит. Это западная видимая часть спутника.

Падение не осталось незамеченным, но мало кто понял, что на самом деле произошло. Специалисты утверждают, что беспокоиться не о чем. За год на Луне возникает порядка 140 новых кратеров, оставшихся после падения метеоритов на поверхность спутника, пишет "Газета.ru".

Однако впервые в истории наблюдений падение метеорита зарегистрировали во время лунного затмения. Ученые планируют выяснить подробности космического явления и сделать снимки нового кратера.

Условия Луны способствуют длительному сохранению кратеров, они остаются в неизменном виде миллионы лет. Это возможно благодаря тому, что на спутнике не бывает дождей, а внутри него не двигаются тектонические плиты.